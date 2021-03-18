涉暴動設計師開審前認罪還押候判　 (14:21)

前年8月5日全港「三罷」多區衝突，黃大仙龍翔道有示威者堵路，其間34歲產品包裝設計師涉向正推進的警方防線擲物及揮雨傘，被控一項暴動罪，案件原定今（18日）在區域法院開審，惟被告開審前認罪，還押至下周一判刑。辯方求情時引用2016年旺角暴動案案例，法官陳廣池問「19年的暴動，無論規模、參與程度，係遠遠超過16年的暴動」，辯方表示同意。
被告李澤霖（34歲）承認於前年8月5日在黃大仙龍翔道與其他不知名的人參與暴動。辯方求情時稱，被告自覺當時受到社會氣氛影響，一時衝動使用了不恰當的手段表達訴求，現已感到悔疚。
案情指出，當日中午黃大仙廣場有獲發不反對通知書的公眾集會，至下午3時，約300名示威者突然衝出龍翔道堵塞行車道，令交通癱瘓，警方到場後築起防線推進，其間不斷有示威者射鋼珠，亦有示威者衝向警員、擲物並用雨傘襲擊警員。
當時身穿黑衣的被告站在前線，不斷從地上拾起雜物擲向警員。警員後退，被告繼續揮動雨傘，及後警員發射催淚彈，正當被告彎下身拾起彈殼時，警員衝前將被告制服和拘捕。事件中共有兩名警員受傷，一人口部被鋼珠射中，門牙骨折，需換上假牙；另一人則手腳受傷。
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