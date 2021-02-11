IVE前行政助理涉入侵警內聯網罪脫　官：沒證據證明被告實際取得資料 (12:30)

現無業的梁柏穎（26歲）原被控於2019年6月12日，在香港取用及意圖取用香港警務處的內聯網「Point from Home」，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；交替控罪指稱被告同日在無合法辯解下損壞該伺服器。

鍾官在裁決時稱，本案爭議點在於被告是否有相關的犯罪意圖。對於被告自辯稱，他見Telegram 頻道有登入警隊內聯網的教學，因好奇而嘗試登入，亦想對比公眾可查閱的「政府電話簿」，與警隊內聯網中「電話簿」的資料是否一樣，以核實網站真偽，鍾官稱被告當日確認曾瀏覽「政府電話簿」網頁，亦同意被告說內聯網的設計簡陋、保安級別低，接納他登入是想驗證網站的說法。

鍾官續指出，控方沒證據證明被告確實得到什麼資料，以及他在內聯網的動作有傷害其運作，基於控方未能在毫無合理疑點下證明被告犯罪，裁定被告所有罪名不成立。

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