海關破今年最大宗海上走私　檢近2000萬元貨品拘1人 (11:30)

海關今年初鎖定一個活躍於流浮山的走私集團，至前日（16日）晚上11時許，海關出動近百人採取行動，當時一輛貨車駛入流浮山稔灣路一帶海邊停下，走私分子從貨車取貨，利用長滑梯將貨物快速運到海面一艘快艇上。

海關人員隨即上前拘捕岸上一名32歲男子，其餘走私分子跳上快艇加速逃去。海關於岸上檢獲涉事滑梯，在涉事貨車搜出22件已包膠的走私物品，包括大量電子零件、鮑魚及燕窩等高價食材、高級化妝品等，市值約2000萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，該走私集團熟悉流浮山地形，該處十分僻靜，路面崎嶇不平且沒有街燈，現場距離香港水界約兩海里，涉事快艇有900匹馬力，時速達60海里，不到兩分鐘便可由現場駛離本港水域，附近海邊亦有大片紅樹林及蠔排，水域深淺不一妨礙海關埋伏，走私集團更派人把風及選擇深夜走私，增加海關追截難度。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，內地市場對高價貨物需求大，惟因新型冠狀病毒疫情影響令陸路運輸受阻，走私集團改以海路走私。是次案中檢獲貨物全屬高關稅貨品，關稅與增值稅約100%至160%不等，相信走私集團可逃避稅款逾1700萬元。

胡偉軍稱是次走私集團未有先落貨再經木製滑梯搬上快艇，反直接把滑梯掛上貨斗直接搬貨加快效率，且其鐵製滑梯設有滾輪能加快運貨速度，手法罕見。翻查資料，海關於去年最少截獲兩宗涉及鐵製滾輪滑梯的海上走私案。

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