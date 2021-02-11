容海恩：艾未未作品或違《港區國安法》低俗不安　陳錦成：「或見識少」建議虛心學習 (12:56)

新民黨立法會議員容海恩今（18日）在港台節目表示，從西九文化區「M+博物館」網頁看到一幅藝術家艾未未作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，她認為動作低俗，又稱作品是由瑞士人贈送，質疑是否有任何人透過資助或任何形式支援，引發市民對中央或特區政府的憎恨，有可能違反《港區國安法》。藝發局視覺藝術小組主席陳錦成回應，艾未未很多作品的方向是挑戰權威，並非只針對中國，不能片面理解他的作品，認為容海恩這方面「可能見識少」，而藝術館亦有教育作用，「提供資源畀好似容小姐呢啲唔係好識文化嘅人慢慢學，虛心學習」。
容海恩指出，M+博物館以公帑建造，不應展示對中國不敬的作品，亦會令市民不安，目前若有爭議，應先在網上抽起有關作品。她又認為，藝術作品毋須政治審查，但政府有責任檢視展品是否對中央或港府不敬，而在政府博物館有獨特審查機制是正當。
陳錦成稱，M+博物館是專業博物館，藏品規定嚴格，有不同委員會監察收藏過程，符合國際慣例，以維持國際上的專業性。他又指出，政治題材是藝術家常用的題材，若未有看過艾未未挑戰其他政權的作品，未能完整理解艾未未作品。
陳錦成稱他非法律專家，但若只憑一、兩份作品而沒有實際行動，便認為已構成違反《港區國安法》，「咁其實真係無嘢可以做得㗎喎」。他說，若純以觀感決定是否違反國安法，實在匪夷所思，亦非理性討論。
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