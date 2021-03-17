新冠疫苗｜周二16人接種疫苗後送院　失知覺男子及另4人留醫 (23:15)

接種復必泰疫苗後留醫個案：

．31歲男子在東涌社區會堂社區疫苗接種中心接種疫苗後失去知覺，昨晚7時46分被送往北大嶼山醫院，情況穩定

．66歲女子在大埔墟體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後心悸及發燒，昨午12時06分被送往大埔那打素醫院，情況穩定

．68歲男子在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種疫苗後暈眩及心悸，昨午4時33分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定

．44歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後敏感，昨晚7時40分被送往博愛醫院，情況穩定

接種科興疫苗後留醫個案：

．52歲男子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出現過敏反應，昨早10時24分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定

其他接種疫苗後送院個案：

復必泰疫苗

．72歲女子在界限街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後暈眩，昨早10時38分被送往廣華醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．46歲男子界限街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後敏感，昨午4時34分被送往廣華醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．36歲男子在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種疫苗後暈眩、心悸及血壓上升，昨午4時18分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．49歲男子在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種疫苗後左腳麻痺，昨午4時24分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．59歲男子在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種疫苗後雙腳麻痺，昨晚7時10分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後不遵從醫生勸告，自行出院

．25歲男子在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸口不適及惡心，昨晚8時21分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．40歲男子在香港國際機場社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓及感到暈眩，昨晚7時12分被送往北大嶼山醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

科興疫苗

．41歲女子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後出疹，昨早10時40分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．67歲女子在林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後暈眩及左手麻痺，昨晚8時03分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．52歲男子在長沙灣賽馬會普通科門診診所接種疫苗後出疹，昨午4時06分被送往明愛醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

．50歲女子在東九龍普通科門診診所接種疫苗後胸口不適，昨午4時31分被送往廣華醫院，情況穩定，經治療後毋須留院

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