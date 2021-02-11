5歲女疑受虐亡｜女童兄長遭班主任質疑說謊　「問佢問題再向繼母求證有出入」 (20:49)

案中生父及繼母被控謀殺，繼外祖母被控4項殘暴對待兒童罪，事主為女童Z及其兄長、男童X。男童案發時就讀小三，控方今午傳召其班主任作供。卓姓班主任表示，男童的學業成績中等，性格文靜、甚少發言，所以被點名擔任班長。不過，卓稱男童後期會向老師說謊，加上沒有準時交功課，故被解除班長職務。

卓表示，從2017年11月初起，目睹男童面部紅腫、身上有被打傷痕，且走路一拐一拐，故批准他使用校內電梯。至11月23日，卓發現男童鼻樑受傷，繼母（次被告）解釋男童教妹妹做功課時，不慎被妹妹觸碰眼鏡，因此弄傷鼻樑。翌日，男童面部受傷，嘴唇附近有黑點。

卓續稱，男童一直餓着肚子上學，他從男童父親（首被告）口中得悉，男童拒絕在家吃早餐，反而選擇由老師提供額外食物。另根據上課紀錄，男童在案發學期的缺席日數佔上課日達四分之一。聆訊明（18日）續。

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