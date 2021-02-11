818流水式集會案｜辯方引用歌詞斥警失責離市民而去　秋後算帳拘捕被告 (21:05)

代表李柱銘和何俊仁的大律師布穎琪表示，警方從未有向民陣表明，手持橫額步離維園的人正觸犯法例，質疑警方當日不插手，等同容許群眾透過遊行的方式疏散。布穎琪批評警方沒履行職責，離有需要的市民而去，情況有如名曲《Just When I Needed You Most》般「You left me just when I needed you most」，事後拘捕被告的做法屬「秋後算帳」。

代表梁國雄的資深大律師潘熙則表示，控方沒任何證據證明梁國雄有份組織遊行，形容他只是應民陣呼籲，與其他民主派議員和富影響力的人身處隊頭，以及帶領群眾離開。

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