818流水式集會案｜辯方引用歌詞斥警失責離市民而去　秋後算帳拘捕被告 (21:05)

代表李柱銘和何俊仁的大律師布穎琪表示,警方從未有向民陣表明,手持橫額步離維園的人正觸犯法例,質疑警方當日不插手,等同容許群眾透過遊行的方式疏散。布穎琪批評警方沒履行職責,離有需要的市民而去,情況有如名曲《Just When I Needed You Most》般「You left me just when I needed you most」,事後拘捕被告的做法屬「秋後算帳」。

代表梁國雄的資深大律師潘熙則表示,控方沒任何證據證明梁國雄有份組織遊行,形容他只是應民陣呼籲,與其他民主派議員和富影響力的人身處隊頭,以及帶領群眾離開。

