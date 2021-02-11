普及電動車　2025年擬增至少5000公共充電設施 (20:15)

環境局長黃錦星表示，政府的長遠目標在2050年前達到車輛零排放，配合香港2050年前碳中和的目標。黃錦星稱，2018年全港車輛碳排放佔16%，私家車是各類汽車中最高排放，佔4.2%。

環保署副署長馮浩然表示，政府的政策是希望車主「返屋企充電」，2025年的目標有超過15萬個私人車位有充電設施，約一半透過資助措施鼓勵發展商提供，一半透過政府的資助計劃增加現有屋苑的停車場充電位，政府早前推出的「EV屋苑充電易資助計劃」，目前有234個屋苑提交申請，涉及逾6萬個車位。

被問到政府有否評估2035年電動私家車佔整體私家車的比例，馮浩然回應，香港並無生產汽車，全靠外地入口，難以估計車輛供應，故現時路線圖的重點是做好充電設施的準備。

至於電動商用車，馮浩然表示，過去數年巴士公司試驗電動單層巴士，對技術有掌握，但單層巴士僅佔全港6000多架專營巴士的5%，新能源基金最近批准撥款試驗雙層巴士，希望未來幾年會有更具體方向和時間表。