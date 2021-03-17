香港培英中學爭奪辦學團體身分敗訴　官裁中華基督教會香港區會無違約 (19:14)

原告為香港培英中學；被告為中華基督教會香港區會。判辭指出，原告先後創立薄扶林的培英中學及沙田培英中學，並先後在1957年及1977年委任被告作為兩校的辦學團體。雙方於2013年達成協議，被告同意交還辦學團體身分予原告，但其後被告反對原告修改組織章程，並向教育局申請收回轉移辦學團體申請。

判辭指出，原告指被告違反3項協議，首先被告的代表於簽訂協議後，在原告的會員大會上反對修章，令轉移辦學團體一事未能繼續進行；之後被告又向教育局收回轉移辦學團體申請；此外，被告在無知會原告下，申請成為兩間中學的法團校董會。

法官認為，3項指控均不成立。第一，被告有權反對修章；第二，因雙方爭議未完成，被告向教育局收回轉移辦學團體申請做法合理；第三，成立法團校董會與轉換辦學團體是完全獨立的事，不會互相影響，故裁定香港培英中學敗訴。