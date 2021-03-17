銅鑼灣海宮大廈、海都大廈　西營盤均益大廈第三期封區 (20:02)

【20:02】政府宣布自晚上8時起，將銅鑼灣告士打道海宮大廈和海都大廈列為受限區域，受限區域內受檢者要於周四（18日）凌晨1時前接受檢測，政府目標是周四早上8時完成行動。

警方在場拉起封鎖線，封鎖海都大廈對出景隆街一段行車線，大部分店舖在圍封前已關閉，員工亦已離開。政府人員架設帳篷、鐵馬及桌椅，並擺放即食麵、午餐肉、口罩等物資。有住在新界的長者稱，本來打算探望居於海都大廈的孫女，但得知圍封後只能失望離去。

海宮大廈今日有一宗確診個案，患者是一名34歲女子（個案11336），屬URSUS Fitness群組個案的密切接觸者。海都大廈則曾於去年12月有一宗確診個案，過去14日沒有新個案。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），向海宮大廈和海都大廈發出強制檢測公告，任何人如於3月4日至3月17日期間曾身處該處逾兩小時，均要在3月19日或之前接受強制檢測。

【19:20】政府在今晚7時15分將西營盤均益大廈第三期列為「受限區域」，受限區域內受檢者要於周四凌晨2時前接受檢測，政府目標是在周四上午約7時完成行動。

封區後仍陸續有居民下班返回均益大廈，警員稱稍後會安排居民檢測。部分在受限區域內的店舖得知圍封後馬上關門，員工獲准離開；有受限區域內酒樓的食客，向在場警員稱逗留少於2小時後，同樣獲准離開。

政府亦引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），向均益大廈第三期發出強制檢測公告，任何人如於3月4日至3月17日期間曾身處該處逾兩小時，均要在3月19日或之前接受強制檢測。

衛生防護中心今日公布，灣仔船街酒吧Mr Brown的一名27歲酒保（個案11334）確診，他居於均益大廈第三期。

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