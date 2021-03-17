19歲調酒師認暴動還押候判　庭外落淚親友到庭支持 (14:09)

開庭前，被告在庭外打電話一度落淚，由身旁多名親友安撫，他們互相擁抱後，一同步入法庭。被告進入犯人欄後，用手指擺出心形手勢，更向旁聽席展示其左手無名指上的戒指，一度用手拭淚。散庭後，他將雙手舉至頭上擺出心形，多名親友又以心形手勢回應，他則揮手向眾人道別。

被告沈俊傑（20歲）承認於2019年11月3日，在旺角亞皆老街與彌敦道交界參與暴動。他原被控於同日在港鐵旺角站C1出口外，用火摧毁屬於香港鐵路公司的財產，以及在非法集結時以一塊布蒙面。

辯方求情時指出，被告第一時間認罪，亦願意向港鐵賠償10,400元，又稱被告雖沒有傑出的學業成績，卻有善良之心，被捕後一直有參與義工活動。他生於破碎家庭，由祖父母養育成人，長大後為照顧年邁的兩老，一直半工讀，又將一半收入作家用。辯方續稱，被告當時沒使用攻擊性武器，事件中沒人受傷，望法庭先為被告索取報告再作判刑。