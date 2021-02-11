新冠肺炎｜10初步確診包括諸聖中學15歲男生、太古工作資訊科技從業員 (17:33)

．在葵涌居住及工作的人：3月6日起嗅覺欠佳，3月8日看醫生，未有按醫生建議檢測，至3月16日氣促

．旺角白布街諸聖中學15歲男生：3月12日最後上學，住太子大南街144號，若確診全校要強制檢測及停課14日

．太古One Island East證券公司上班的36歲資訊科技從業員：居日出康城領都9座，無病徵，3月16日檢測陽性。他平日會去太古坊多盛大廈12樓Joint Dynamics健身，一星期兩次，最後一次健身是3月10日，一起健身的人及教練要檢疫。該健身室要關閉清潔，員工要檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另有一宗疑似康復個案，一名36歲男子早前檢測結果不確定，3月6日送院，醫院為他進行數次檢測仍是結果不確定。他3月10日檢測呈陰性、有抗體，近日再檢測終找到病毒，或會列確診個案。該男子在荔枝角昌隆工業大廈工作，3月4日喉嚨痛，居於綠楊新邨F座，曾去過荔枝角瓊林街及元朗山水盈的地盤。張竹君稱他現時未必有傳播風險，但會跟進其密切接觸者情況。

新冠肺炎 相關報道：

今增11宗確診 URSUS Fitness群組增5宗累計132宗