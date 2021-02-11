新冠肺炎｜今增11確診包括5宗URSUS Fitness群組　美領館職員夫婦3歲女確診【短片】 (16:54)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，URSUS Fitness健身室群組至今累計132宗個案，包括7個職員，87名顧客及38個密切接觸者。

1宗與其他個案相關：

．居於帝景園3座的3歲女童（個案11331）：昨日（16日）確診的美領事館職員夫婦的其中一名女兒，列為相關個案。女童在堅道安峰大廈Woodland Montessori Academy就讀學前班，3月12日最後上學。張竹君表示，學校或有密切接觸者要送檢疫，全校師生要強制檢測

2宗源頭不明個案：

．灣仔船街9號頂旺大廈地下A舖酒吧Mr Brown的27歲酒保（個案11334）：3月14日最後上班，住西營盤均益大廈3期A座，他亦在7日追蹤期內曾住富薈上環酒店，這兩地點要強制檢測。酒吧的十多名同事須送檢疫。

．住何文田瓊林別墅A座的57歲家庭主婦（個案11338）：3月9日起不適，追蹤期7日內和親友去過大澳行山，並一起用膳，曾探訪和接送家人入院。

強制檢測大廈：

．赤柱崗道松竹苑01座

．銅鑼灣告士打道海宮大廈

．鴨脷洲漁安苑道3號漁安苑碧安閣

．德輔道西28號宜必思香港中上環酒店

另外，9名確診者曾到訪中環置地廣場日式餐廳ZUMA Hong Kong，張竹君表示全部人均屬URSUS Fitness群組，分別在潛伏期內（2月26、27日及3月2、5、9日）光顧ZUMA，呼籲同時段到過ZUMA的人接受病毒檢測。她相信9名確診者的感染源頭都是URSUS Fitness，強調不是ZUMA有傳播或爆發，但稱衛生防護中心為謹慎起見，已要求餐廳暫時停業消毒及安排員工做檢測，待全部人檢測陰性才上班。ZUMA今日表示已復業。