東涌映灣園管理處職員捉貓拒示證件惹街坊關注　愛協證助流浪貓絕育 (11:08)

其他居民聞訊到場包圍，質疑兩人捉貓動機。兩名女子自稱管理處職員及愛護動物協會義工，惟拒絕出示證件，只稱捉貓帶往獸醫絕育，以及為牠們尋找新主人。有居民反駁稱，幼貓年紀過輕不適合絕育，又指出管理處曾捉走貓絕育後，貓「一去無回頭」。

管理處職員報警指圍觀的居民違反限聚令。大批警員到場，雙方各執一詞，情況持續至今（17日）清晨近6時，警方承諾先把8隻貓帶返警署，再轉交愛協處理，兩名女子則跟隨警員到警署協助調查，事件中無人被捕或被票控，案件列作糾紛。

愛協回覆稱，目前已聯絡漁護署，提出接走8隻貓，再交由協會的獸醫檢查、免費絕育、注射預防針及植入晶片，完成後會於當區居民見證下把貓帶回屋苑放生。愛協稱，自2017年起與映灣園簽訂協議，於屋苑內推行「貓隻領域護理計劃」，由管理處捕捉流浪貓帶往愛協檢查、免費絕育、注射預防針及植入晶片，再放回原處生活，有映灣園管理處員工負責此計劃。

其中一人愛協義工 涉違規跨區捉貓

據了解，是次事件中兩名捉貓女子，其中一人為映灣園管理處姓蔡女職員，另一人則為其胞姊。據悉，蔡的胞姊為愛協屯門區貓隻領域護理計劃義工，是次事件中她跨區捉貓，涉違反愛協的規定。