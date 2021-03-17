新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:09)

本港周二（16日）增18宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月10日至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月16日報道：增18確診13屬本地感染 2源頭不明包括美領館人員及匯豐總行工作電腦工程師
○中西區
第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge
嘉咸街23號 無肉食
置地廣場 MAK MAK
士丹頓街52-56號 Stazione Novella
皇后大道西110號 Okra Hong Kong
Hotel Jen Hong Kong
H Code低座
○南區
海怡西廣場
香港海洋公園萬豪酒店
○灣仔區
渣甸中心 肉料理廣x伊呂波燒肉
新村街39號 Ah Kam's Beef Noodle
○東區
北角匯2期 芽莊越式料理
○元朗區
正大街44號 海灣海鮮酒家
形點II Oliver's Super Sandwiches
形點I Green Waffle Diner
○深水埗區
澤安道1號 鑽石冰室
美孚新邨吉利徑5-7號 小越南
青山道314號地下 金園茶餐廳
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
○油尖旺區
堪富利士道5A號 釜山亞之媽
海港城 Reserva Ibérica Tapas Bar & Café
柏樹街5號 好客來餃子店
香港瑰麗酒店
○荃灣區
荃錦中心 意樂餐廳
○觀塘區
樂華商場 榮基打冷小菜
○九龍城區
東興大樓 中泰味美
愛民廣場
○西貢區
彩明商場 百樂門囍宴
將軍澳中心
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
○屯門區
V City 羅麥記
○離島區
機場空運中心
資料來源：衛生防護中心（截至3月16日）