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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:09)

本港周二（16日）增18宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月10日至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月16日報道：增18確診13屬本地感染 2源頭不明包括美領館人員及匯豐總行工作電腦工程師

○中西區

第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge

嘉咸街23號 無肉食

置地廣場 MAK MAK

士丹頓街52-56號 Stazione Novella

皇后大道西110號 Okra Hong Kong

Hotel Jen Hong Kong

H Code低座

○南區

海怡西廣場

香港海洋公園萬豪酒店

○灣仔區

渣甸中心 肉料理廣x伊呂波燒肉

新村街39號 Ah Kam's Beef Noodle

○東區

北角匯2期 芽莊越式料理

○元朗區

正大街44號 海灣海鮮酒家

形點II Oliver's Super Sandwiches

形點I Green Waffle Diner

○深水埗區

澤安道1號 鑽石冰室

美孚新邨吉利徑5-7號 小越南

青山道314號地下 金園茶餐廳

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

○油尖旺區

堪富利士道5A號 釜山亞之媽

海港城 Reserva Ibérica Tapas Bar & Café

柏樹街5號 好客來餃子店

香港瑰麗酒店

○荃灣區

荃錦中心 意樂餐廳

○觀塘區

樂華商場 榮基打冷小菜

○九龍城區

東興大樓 中泰味美

愛民廣場

○西貢區

彩明商場 百樂門囍宴

將軍澳中心

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

○屯門區

V City 羅麥記

○離島區

機場空運中心

資料來源：衛生防護中心（截至3月16日）

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