復必泰疫苗首現接種後中風個案　另一人打針後嚴重過敏 (22:52)

兩宗留醫個案：

．61歲男子昨（15日）到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後中風，昨日下午4時39分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

．35歲女子昨到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，左手臂出疹、氣促及出現嚴重過敏反應，昨日下午4時02分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

其餘4宗接種復必泰疫苗後送院個案：

．30歲女子昨到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，昨日上午11時04分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

．61歲女子昨到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，感到暈眩及頭痛，昨日下午2時06分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

．63歲女子昨到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，感到暈眩及胸口痛，昨日下午1時44分被送往瑪麗醫院，情況穩定，經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

．64歲女子昨到元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後嘴唇腫脹，昨日下午7時33分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

5宗接種科興疫苗後送院個案：

．48歲女子昨到林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及左上肢乏力，昨日上午11時25分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

．64歲女子昨到林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後出疹，昨日上午11時47分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

．36歲女子昨到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩，昨日下午1時55分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

．63歲女子昨到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及惡心，於昨日下午1時54分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

．54歲女子昨到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，左手臂感到麻痺，昨日下午8時53分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

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