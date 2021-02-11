城巴過海線加價12%　乘客質疑加太多　稱交通費補貼增至500元幫助不大 (21:45)

城巴及新巴於下月4日及明年1月2日分兩階段加價，以經西隧往返銅鑼灣及天水圍的城巴969號線為例，目前車費22.7元，加價12%後將約為25.4元。

乘客葉先生表示，一直都乘搭969往返工作地點，去年因疫情失業，已轉當「散工」約10個月。他質疑城巴車費加幅甚高，「明白經營困難，我明白，但12%真係多，𠵱家市道差」，認為5至8%增幅還可接受。他又說，現時每月都「攞足交津」（即交通費補貼400元上限），雖然政府將放寬上限至500元，但「攞埋都係多100蚊啫」，對整體幫助不大，每月仍要約千元交通費，負擔仍然沉重。

乘客袁小姐亦認為今次加幅甚多，稱雖然疫情未有影響其收入，但對城巴車費加幅百分比達雙位數感到疑惑。她說，明白巴士公司收支或有困難，但不覺得疫情下乘搭巴士的人少了。不過，她認為969是港島往返天水圍最舒適方便的路線，即使車費貴了，也只能接受。至於放寬交通津貼上限，她認為「點都幫到100蚊，但無乜感覺」。

城巴及新巴的母公司匯達交通歡迎政府批准調整票價，但稱財務狀況仍然非常嚴峻，繼續會有嚴重虧損。

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