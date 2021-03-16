男學生認毁民建聯橫額拒捕襲警　還押候判 (19:20)

被告曾桓輝（18歲），控罪指稱他於2020年4月25日，在柴灣柴灣道392號雅麗閣外，損壞屬於鍾明彰的民建聯橫額。他另被控於同日同地，抗拒警員10265及襲擊警員10852。

辯方求情指出，被告案發時年僅17歲，本質不壞，但礙於性格，不善表達，因衝動而犯案。辯方續稱，被告在案發後主動配合輔導，可見他早有悔意；他堅持學習，表現獲校方認同，校方亦表明會為他保留學位，望法庭考慮能讓他得益於《罪犯自新條例》的判刑。

控辯雙方同意案情指出，埋伏警員於案發當日凌晨4時許，目睹被告在屬於鍾明彰的橫額噴上「共匪X街死」。4名警員上前制服被告，他不斷掙扎並大叫「有狗！手足救命！死共狗！」，其間先咬警員10852的左手無名指，被推開後再咬其右手無名指，導致該手指流血及表面擦傷，另警員10265左前臂亦流血。警員其後在被告身上搜出4罐噴漆、一對染上漆油的手套等。

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