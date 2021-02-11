818流水式集會案｜控方回應辯方結案陳辭稱案件涉「共同犯罪」　遭質疑干擾案情 (18:15)

控方資深大律師余若海表示，本案從不涉及政治檢控或針對任何被告，只是按證據提控；又稱涉及未經批准集結的控罪有保護社會之效，若相關條例合憲但不能用以檢控任何和平示威，只會淪為「無牙」條例，無實質作用。

控方另一代表大律師林芷瑩則提及，本案可引用「共同犯罪」原則，即每個被告可在組織遊行時扮演不同角色，黎智英是負責領導遊行，因此仍視黎智英有份組織。代表李柱銘及何俊仁的資深大律師駱應淦隨即反駁，控方由開審至今從沒提及此原則；法官胡雅文回應稱各被告已是「共同被控」。

代表黎智英的資深大律師蔡維邦亦反駁，控方現時提出共同犯罪原則只是在干擾案情，因該原則涉及一群人在共同計劃一個犯罪計劃後，各自實行計劃中的職責，但現時控方沒足夠無證據顯示各人有計劃；黎智英拿着橫額、在呼喊口號的人旁領頭，亦不代表他有份組織遊行，故認為控方只在分散本案焦點，即各被告有否組織遊行的計劃。

辯方：流水式集會為疏散群眾必要安排 有合法辯解

另外，代表李卓人及何秀蘭的資深大律師戴啟思指出，當日舉辦方設「流水式」安排，目的只為了疏散群眾，是按情況而作出的必要安排，故即使人群被視為參與未經批准集結亦有合法辯解。他又指出，當日民陣副召集人陳皓桓只曾說「若銅鑼灣不能離開，便到金鐘；若金鐘不能離開，便到中環」，但從未叫人跟隨領頭的人遊行到中環，從此可見只為疏散之目的。聆訊明（17日）續。

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