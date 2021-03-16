20歲學生涉以激光筆射警　作供警稱追截間「睇唔到佢手部動作」 (16:15)

被告盧建熹（20歲），被控於2020年11月8日在香港仔海濱公園的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器、即一個能發出激光光束的裝置。

警長鄭家瑋供稱指出，當晚兩度被激光分別射中身體、頭部及眼部，首次身處巡邏車上，於距離行人天橋約30米外被射中，第二次則在下車後，他沿光束望向天橋，發現一男子右手手持棒狀物體，他稱追截期間視線從未離開男子，但男子逃跑時「有少少背向我，加上欄杆遮擋，睇唔到佢手部動作」。

鄭家瑋稱，當晚9時半起，有身穿黑衣的市民於香港仔海傍道一帶聚集堵路，其間有人向警方投擲石頭及汽油彈，於晚上近11時完成清理路障。惟至11時許，他接報稱有人再次堵路，故乘坐巡邏車沿香港仔海傍道西行線掃蕩，此時見行人天橋上有6名身穿深色衫褲的男子，大叫「死黑警，填命」，於是指示車長經田灣再掉頭至東行線，打算聯同另一警方支援車，從天橋兩邊掃蕩。

鄭家瑋續指出，他發現光束來自一名沒戴口罩及揹背囊的男子，他隨即大叫「警察，停止！」，另一名警員最終在天橋往香港仔海濱公園方向的出口截停該男子。聆訊午續。

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