5歲女疑受虐亡｜幼稚園教師淚憶女童缺課多日　「愛笑小女孩」住繼外婆家後變寡言 (15:20)

女童生前就讀幼稚園K3，由兩名班主任共同看管。林姓班主任表示，女童2015年剛入學便適應校園生活，「其他小朋友會喊，她返學時無喊過」。根據手冊和學習歷程檔案，女童在多個範疇表現不錯，包括衛生習慣良好、能獨立自理以及與同學交流，林形容女童有自信心。

林姓班主任指出，自從女童2017年8月搬家，女童不再與老師傾訴自己的事情，「每逢星期一，我們會問小朋友周末做了什麼，她以往喜歡舉手分享，搬屋後不再願意講」。此外，幼稚園會為學生提供早點，林表示小朋友一般在家吃過早餐，無法吃完早點，惟女童曾經「食完一碗又一碗，要了三碗（麵）」 。

梁姓班主任形容，女童個性開朗，不但會舉手答問題，亦會主動與老師聊天。梁憶述，女童與同學關係融洽，「有小朋友踩三輪車轉不到彎，她會主動幫手」。2017年9月初，老師發現女童身上多處有傷痕，遂填寫「特殊事件紀錄表」記錄。

被告依次為身亡女童的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

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