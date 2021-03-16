復必泰疫苗接種中心今增12間　航空業界接種者：唔想打科興 (13:57)

在界限街體育館（一號及二號）社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的朱小姐，於太子經營食肆，聘有數名員工。她因擔心疫情，要求員工接種疫苗，有一半人已接種。她雖然盼更多人打針，食肆等表列處所便不用停業，但她也說「呢個關乎自己嘅身體健康，我唔能夠畀太多意見」，但稱政府可再做好些。

到場接種疫苗的情侶陳先生及楊小姐同為航空業界職員，二人稱公司無逼員工打針，陳先生稱工作原因，有需要去別的地方，「最主要係因為想打復必泰，唔想打科興」、「怕之後復必泰畀人打晒，得番科興」，故想早些接種。楊小姐稱接種流程順暢，認為是因中心由聖德肋撒醫院營運「手勢好」。

來自台灣、在理工大學任講師的謝先生屬教職員優先群組，「我主要看有效率，剛好預約到，不擔心，沒顧慮，大家趕快打一打，（疫情）就好了」。

另外，在養和醫院社區疫苗接種中心，於中環的健身室任教的外籍健身教練John及Timothy今早亦有到場接種疫苗。

政府擴大接種群組至30至59歲市民，今午1時半從預約網站所見，復必泰的預約反應踴躍，其中中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心及養和醫院社區疫苗接種中心，3月19日至4月6日的全部日子均已額滿。

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