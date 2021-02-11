新冠肺炎｜增18確診13屬本地感染　2源頭不明包括美領館人員及匯豐總行工作電腦工程師 (15:11)

截至今日（16日）凌晨零時，本港新增18宗新型冠狀病毒確診個案，包括13宗本地個案，其中兩宗源頭不明，分別是前晚（14日）半山帝景園封區發現的美國駐港澳總領事館人員，以及一名在匯豐總行工作的電腦工程師。
源頭不明個案：
．個案11319：41歲女子，美國駐港澳總領事館人員，3月12日最後上班；居於半山區帝景園第3座，無病徵，透過封區檢測驗出陽性。其同樣於領事館工作的40歲丈夫（個案11320）亦確診，夫婦3月3日曾到西貢Bones & Blades餐廳，3月10日曾到中環士丹頓街Stazione Novella酒吧。特首林鄭月娥今早表示，兩人的其中一名女兒亦染疫。
．個案11323：38歲男子，iKas International電腦工程師，在中環匯豐總行27樓工作，3月12日最後上班，工作期間無到過其他樓層，但有時會到總行的食堂用膳，不認識早前分別在17樓及22樓工作的兩名確診者。他居於銅鑼灣大坑道16號，3月10日發病，應公司要求檢測發現陽性。
另外，警方昨晚（15日）公布一名駐守刑事部的38歲男督察初步確診，他今日已確診（個案11325），居於何文田督察級警察宿舍C座，3名同住家人同樣染疫。警方昨晚表示，督察的家人早前疑曾接觸確診者。
5宗輸入個案當中，兩人從巴基斯坦抵港，其餘3人分別從土耳其、烏克蘭及菲律賓抵港。
新冠肺炎 相關報道：
中西區金鳳閣、興華大廈A座及M座、西營盤多座大廈共710人檢測 沒發現確診
中西區居民稱封區安排不俗 會接種新冠疫苗 區議員批對外籍居民支援不足
相關字詞﹕美領館 匯豐 警察 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介