兼職侍應襲區議員李文浩女秘書　普通襲擊罪成判囚4周准保釋 (13:36)

被告尹載道（49歲），報稱商人，被控於2020年5月29日在深水埗元州街162號外，襲擊女子余凱琳，即李文浩的女秘書。辯方求情時透露，被告現為兼職餐廳侍應，又稱被告重看事發片段後，認同當時毋須捉住事主，可留待警方到場處理。

暫委裁判官陳姵妏判刑時，引述被告的社會服務令報告，稱被告沒有悔意。陳官續稱，從案發影片可見，被告情緒激動、手腳並用，而被襲一方只有抵擋，並無還擊；而且被告在多人叫停下亦無理會，直至有警員到場喝停才停手，即使被告在庭上有辯解，但其解釋只是「編作捏造」。

陳官認為，案件的暴力程度不算輕微，加上事發於「社會氛圍仍然撕裂嚴重」的情況下，被告咒罵事主「人渣垃圾」，因此須判被告即時監禁。

被告原本亦被控於同日同地，與劉家衡的男秘書李譯喬（31歲）在公眾地方打鬥，但去年11月獲控方以打鬥原因不明為由撤控。

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