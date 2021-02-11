深水埗區議會秘書處被指刪改會議紀錄　袁海文質疑涉欺詐偽造公職失當　民政：指控失實感極度遺憾 (20:30)

袁海文指出，去年11月深水埗區議會舉行第6次大會期間，他曾就上兩次會議的紀錄提出修訂，要求補回民政專員離場後、議員的發言紀錄，包括討論前年10月深水埗有的士司機撞傷途人，以及修改歷史教科書的議程，會議最終通過修訂，但秘書處上載區議會錄音，將逾5分鐘的討論、投票過程刪減至只有20多秒，並沒記錄有議員曾提出修訂；秘書處上月向議員發出有關第6次會議紀錄初稿的電郵，稱會上議員並沒提出修訂，有關會議紀錄獲得通過。

民政事務總署傍晚回應，如區議會保留與《區議會條例》不符的討論事項，區議會秘書處不能就有關項目提供秘書服務，包括撰寫會議紀錄、把相關會議錄音上載至區議會網站等，秘書處職員和其他政府人員亦不會出席該部分會議或參與討論相關文件，這是一貫做法。民政事務總署又稱，區議會秘書處擬備相關會議紀錄後，袁海文沒有提出修訂，署方對他今日作出失實的指控表示極度遺憾。