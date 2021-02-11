中西區居民稱封區安排不俗　會接種新冠疫苗　區議員批對外籍居民支援不足 (10:38)

居民羅先生表示，當局安排沒有特別，但對於當局要求上周五（12日）曾檢測的居民重新檢測，上周六（13日）曾檢測的居民則獲豁免，他不太理解。被問到封區是否擾民，羅先生面有難色稱「呢個問題唔方便答」。

居民嚴先生稱早前已完成強制檢測，認為昨日再被封區波及是「重複咗」，但稱面對世紀疫症下能理解封區決定，認為當局安排客觀上有不斷改善，「唔能夠事事完美」。

中西區區議員葉錦龍表示，政府封區時對中西區內外籍居民提供的資訊不足，不少外籍居民首次經歷封區時不知所措，有外籍居民反映上周六已完成強制檢測，昨亦獲豁免再度檢測，惟仍被限制出入自由，對當局安排感不滿。他批評當局封區準則不清，今次封區的多座大廈本身已完成強制檢測，事後亦沒有新增個案，惟當局仍動用近500人執意封區，更遺下索帶、水樽等垃圾，批政府封區擾民。

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