新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港昨（15日）增30宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月9日至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月15日報道：URSUS Fitness健身群組增13個案 本港增30確診新冠肺炎1為源頭不明
中西區
列聖宮
嘉咸街23號 無肉食
第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge
Hotel Jen Hong Kong
堅道111號 Filters Lane
大會堂 美心皇宮
置地文華東方酒店 SOMM
利源西街27-29號 R&R Bagels
置地廣場 Fuel Espresso
世紀廣場 星巴克咖啡
堅道51-53號 星巴克咖啡
威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen
薄扶林道64-68號 URSUS Fitness
南區
香港仔中心
海怡西廣場
香港海洋公園萬豪酒店
灣仔區
渣甸中心 肉料理廣x 伊呂波燒肉
利園2期 竹
東區
北角匯2期 芽莊越式料理
元朗區
形點II Oliver's Super Sandwiches
正大街44號 海灣海鮮酒家
深水埗區
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
青山道314號 地下金園茶餐廳
美孚新邨吉利徑5-7號 小越南
澤安道1號 鑽石冰室
北河街市政大廈
榮吉工業大廈 開花結果
又一城 穴蔵
油尖旺區
海港城 Reserva Ibérica Tapas Bar & Café
香港瑰麗酒店
堪富利士道5A號 釜山亞之媽
新太陽廣場
重慶大廈 蘭芳園
海運大廈 うまい鮨勘
愛群商業大廈 Mashi No Mashi
圓方 Shake Shack
東麗中心 本家韓國料理
海港城-海運大厦 芽莊越式料理
荃灣區
荃錦中心 意樂餐廳
觀塘區
樂華商場 榮基打冷小菜
九龍城區
天富大廈地下 港口冰室
西貢區
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
將軍澳中心
彩明商場 百樂門囍宴
屯門區
V City 羅麥記
離島區