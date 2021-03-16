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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港昨（15日）增30宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月9日至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月15日報道：URSUS Fitness健身群組增13個案　本港增30確診新冠肺炎1為源頭不明

中西區

列聖宮

嘉咸街23號 無肉食

第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge

Hotel Jen Hong Kong

堅道111號 Filters Lane

大會堂 美心皇宮

置地文華東方酒店 SOMM

利源西街27-29號 R&R Bagels

置地廣場 Fuel Espresso

世紀廣場 星巴克咖啡

堅道51-53號 星巴克咖啡

威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen

薄扶林道64-68號 URSUS Fitness

南區

香港仔中心

海怡西廣場

香港海洋公園萬豪酒店

灣仔區

渣甸中心 肉料理廣x 伊呂波燒肉

利園2期 竹

東區

北角匯2期 芽莊越式料理

元朗區

形點II Oliver's Super Sandwiches

正大街44號 海灣海鮮酒家

深水埗區

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

青山道314號 地下金園茶餐廳

美孚新邨吉利徑5-7號 小越南

澤安道1號 鑽石冰室

北河街市政大廈

榮吉工業大廈 開花結果

又一城 穴蔵

油尖旺區

海港城 Reserva Ibérica Tapas Bar & Café

香港瑰麗酒店

堪富利士道5A號 釜山亞之媽

新太陽廣場

重慶大廈 蘭芳園

海運大廈 うまい鮨勘

愛群商業大廈 Mashi No Mashi

圓方 Shake Shack

東麗中心 本家韓國料理

海港城-海運大厦 芽莊越式料理

荃灣區

荃錦中心 意樂餐廳

觀塘區

樂華商場 榮基打冷小菜

九龍城區

天富大廈地下 港口冰室

西貢區

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

將軍澳中心

彩明商場 百樂門囍宴

屯門區

V City 羅麥記

離島區

愉景廣場

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