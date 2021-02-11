網上情緣詐騙集團誘「高回報」投資騙184萬元　另涉洗黑錢逾1200萬　警拘14人 (22:39)

沙田警區重案組經深入調查後，上周五（12日）起一連3日，搜查全港17個寓所及酒店房間，拘捕7名詐騙集團骨幹及7名戶口持有人，年齡由15至42歲，部分有黑社會背景，包括一名15歲骨幹成員，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮被捕。警方相信已瓦解一個有組織的犯罪集團，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

據悉，其中一名36歲任職酒店的女事主，透過交友程式結識男騙徒，兩人隨即發展為情侶，並向事主推介高回報、低風險投資，事主其後下載不知名應用程式，先後4次存入約共66萬元至指定戶口，及後騙徒、應用程式和資金全部失蹤。

警方初步調查發現，集團以搵快錢作招徠，招攬不同階層的人開銀行戶口及網上理財服務，提供1000至2000元報酬租借戶口。戶口持有人須留在集團提供的酒店房間，一日三餐在房間進食，並交出手機、銀行卡及密碼，確保他們不可與外界接觸。騙徒使用租借戶口接收騙取的投資款項，並將錢轉到另一戶口後，始讓租借戶口的持有人離開酒店。警方相信詐騙集團1月開始運作，使用9個銀行戶口，在1月份資金進出紀錄已逾1200萬元。