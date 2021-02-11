新冠疫苗｜多一人接種科興疫苗後死亡　累計7死　專家委員會稱全部與疫苗無直接關係 (20:30)

最新一宗接種疫苗後死亡個案

‧63歲男子：3月9日接種疫苗，翌日（10日）因中風及心律不正被送往醫院深切治療部，及後心臟功能衰竭，延至昨日（14日）死亡。他過往有心房顫動、慢性心衰竭、脂肪肝，以及其他慢性疾病。專家委員會初步審視個案與疫苗無直接關係。

最新一宗接種疫苗後出現面癱個案

‧57歲男子：於3月7日接種科興疫苗，翌日（8日）出現面部麻痺無力、左邊口部無力、面癱，被送往屯門醫院後情況改善，惟男子因糖尿病需繼續留院治理。專家委員會指出他的面癱情況「不算嚴重」，經過審視後認為暫未能確定面癱與疫苗的因果關係。

另外，專家委員會表示，已將科興「克爾來福」及BioNTech「復必泰」疫苗的不適合接種者列表及注意事項，上載於在「2019冠狀病毒病疫苗接種網站」，供基層醫生判斷應否建議病人接種疫苗。

科興疫苗「克爾來福」不適合接種者及注意事項

BioNTech疫苗「復必泰」不適合接種者及注意事項

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