新冠肺炎｜美駐港領事館兩員工初步確診　3家人被列密切接觸者兩人送公立醫院 (18:10)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於新型冠狀病毒疫情記者會表示，今日（15日）新增十多宗初步確診個案，包括40歲男子及41歲女子，兩人是家人，是美國駐港澳總領事館人員。兩人檢測結果昨日（14日）呈初步陽性。個案涉及3名密切接觸者，均為同住家人，其中兩名家人被送往公立醫院，一人往檢疫中心隔離檢測。
歐家榮表示，兩人負責文職工作，上班時有戴口罩，最近上班日是3月12日。兩人無病徵，並無到訪過URSUS Fitness健身中心，現時被安排入院接受治療。歐家榮表示，當局已建議領事館人員作檢測及徹底清潔領館，如兩名員工證實確診，領事館將列入強制檢測大廈名單，領事館人員需強制檢疫。
兩人曾於3月3日光顧位於西貢的Bones and Blades餐廳，3月10日到過位於士丹頓街的Stazione Novella酒吧。
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