新冠肺炎｜美駐港領事館兩員工初步確診　政府向領事館發強制檢測公告 (23:20)

【23:20】政府晚上11時許發稿表示，衛生防護中心已聯絡兩名初步確診者，安排入院隔離及治療，並發出強制檢測公告，要求3月2日至3月15日期間曾身處美國駐港澳總領事館的人，接受新型冠狀病毒核酸檢測。中心並建議領事館徹底清潔和消毒。

【18:10】歐家榮表示，兩人負責文職工作，上班時有戴口罩，最近上班日是3月12日。兩人無病徵，並無到訪過URSUS Fitness健身中心，現時被安排入院接受治療。歐家榮表示，當局已建議領事館人員作檢測及徹底清潔領館，如兩名員工證實確診，領事館將列入強制檢測大廈名單，領事館人員需強制檢疫。

兩人曾於3月3日光顧位於西貢的Bones and Blades餐廳，3月10日到過位於士丹頓街的Stazione Novella酒吧。

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