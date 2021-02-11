721襲擊案｜事主應市民求助赴元朗站　阻白衣人施襲致骨折兩動手術 (17:25)

前年7．21元朗白衣人暴動案審訊今（15日）踏入第16天，由最後一名街外證人、男事主O作供。O稱當晚收到市民求助而前往西鐵元朗站，曾致電警方警民關係組，但忘記有否接通。其後他應市民要求上前調停，嘗試阻止白衣人衝上元朗站J出口及拉開捲閘，之後因阻擋白衣人向黑衣人施襲而被打，右手手肘骨折、手和腳不同位置有瘀傷，手肘需接受兩次手術。
O憶述，他當晚到達元朗站後看見救護員，並看到洗手間內有兩名傷者，兩人神色慌張及虛弱，但沒有人流血，他隨後致電給相熟的警民關係組警員，但不記得有否接通。警察到場後，從月台下來的一群人開始鼓譟及指罵警察，估計是不滿警察遲來。
事主：曾要求白衣人勿往元朗站無果
警察撤退後，O看到元朗站J出口有爭執，閘內的人向J出口擲物，此時有市民要求他上前幫忙調停，他走到英龍圍外，看到持棍白衣人聚集及作勢衝上車站，O伸開雙手並說「唔好上去啦」，但白衣人沒理會。法官問O是否認識這些白衣人，O稱不認識。
O之後返回元朗站大堂，J出口已落下捲閘。當白衣人拉開捲閘時，O身處在閘口旁大叫「唔好呀」，但無人理他，白衣人開始追打黑衣人。片段顯示，O在元朗站K出口通往形點I的天橋遇襲，O說當時一名黑衣人倒在地上，他擔心傷者情況有危險，伸手去擋而被打。控方統計指出，片段所見O至少被9名白衣人以棍狀物擊打最少20下，亦遭掌摑、拳擊及腳踢3下。
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