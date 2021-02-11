新冠肺炎｜增30確診1宗源頭不明　本地感染13宗屬URSUS Fitness群組 (16:40)

荔枝角道松齡（德豐）護老中心一名81歲院友確診，未找到感染源頭，該院友的兒子被列密切接觸者。該院友發病後，其兒子曾於2月25日陪他到廣華醫院覆診，惟日期並非潛伏期內，初步估計廣華醫院非感染源頭。護老中心2樓的28名院友及16名員工亦被列作密切接觸者，須送檢疫。

15宗與早前個案相關的確診病例中，13宗屬URSUS Fitness群組，包括4名顧客及9名密切接觸者，群組累計122人染疫，包括7名員工、85名顧客及30名密切接觸者。十多宗初步陽性個案中，亦有數宗涉及這群組。

部分初步陽性個案：

．帝景園第3座兩住客，分別是40歲男子及41歲女子，兩人是家人，同是美國駐港澳總領事館人員，3月12日最後上班，無病徵。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局已建議領館人員檢測，領館需徹底清潔。18:10報道︰美駐港領事館兩員工初步確診 3家人被列密切接觸者兩人送公立醫院

源頭不明初步陽性個案：

．38歲男子，IKAS電腦工程師，為外判員工，於中環匯豐銀行大廈27樓上班，曾到該大廈的飯堂用膳，3月10日出現病徵，3月12日最後上班，居於大坑道16-18號。中環匯豐銀行大廈須列入強制檢測大廈名單。

6大廈涉URSUS Fitness群組須強制檢測：

．半山寶雲道8-9號寶德臺

．半山地利根德里14號地利根德閣第1座

．灣仔港灣道4號灣景國際

．上環皇后大道西27-39號/文咸西街32-42號新成大廈

．尖沙嘴柯士甸道西9號GRAND AUSTIN第3座

．西營盤皇后大道西419R-419T/興隆東街2-3號雅蘭閣

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