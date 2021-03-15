民主派初選47人案｜施德來獲准保釋　妻：全家都好高興 (17:00)

施太透露，今早帶兒子探望丈夫時，兒子把其日常生活分享給爸爸，又多次稱「我會照顧好媽媽」。她表示，對結果感到感恩，感謝主及法庭，因為給予了施德來公平的機會以獲准保釋，形容過程對家屬及施德來都是「折騰」，又笑言「明明只係保釋，心情好似判咗無罪咁」，但強調只是開始。

對於其餘的被告，施太稱，「一齊等，家屬之間撐住」，又引述丈夫的話「只有身體健康，先至能夠等到團聚嘅一日」，寄語各人保重。

聞結果後，施父及一名男親友當場落淚，身旁的親友拍肩安撫二人，二人接過紙巾拭淚。施母一直眼泛淚光，表示近兩星期都睡不好，今早一直感到擔心，及後面露笑容表示，回家後會煮湯圓，又會為施德來準備「碌柚葉」洗澡，她感謝大家支持，又直言「為大眾嘅，唔應該有咁嘅遭遇」。

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