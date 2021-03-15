港大畢業生咬斷警手指　襲警傷人等罪成判囚5年半 (16:11)

不少旁聽者帶着被告杜啟華喜愛的「卡比獸」圖案口罩，亦有人身穿印有卡比獸的衣服到庭。被告得知結果後神情冷靜，但不少旁聽者當場灑淚。被告步入囚室前，有旁聽者向他揮手，大叫「撐住呀！」、「食肥啲！」，亦有親友向被告說「我哋幫你照顧媽咪」等。據了解，被告很可能就有意圖傷人罪作定罪上訴。

法官陳仲衡判刑時指出，辯方求情時提及，被告的祖父母年事已高，期望可早日一家團聚。但陳官表示，被告應在犯案前便知道一旦身陷囹圄，會錯失照顧祖父母的機會，因此不接納此求情理由。對於辯方求情時曾表示，不希望法庭判處令被告「 自生自滅的監禁刑罰」，陳官強調，法庭從無此意，又斥辯方就刑期作「不務實」的建議對被告沒好處。

陳官又稱，被告雖非主動咬噬警長梁啟業的手指，但他是大力咬噬、「行為兇殘」，對梁啟業的傷害及後遺極大。

被告杜啟華（24歲）被控於2019年7月14日，在沙田新城市廣場一期擾亂公眾秩序、襲擊警員葉卓軒、對時任高級警司梁子健的身體加以嚴重傷害，以及有意圖而傷害警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。