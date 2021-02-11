機管局促判機場示威禁制令永久有效　官要求先釐清地點對象　案件排期再訊 (16:00)

法官陳嘉信庭上先指出，按照機管局一方的入稟狀，此禁制令的背景是源於2019年的示威事件，因此遭禁制在機場內示威的人，理應只是與2019年示威相關的人，不能以此背景便要求法庭禁制往後所有人在機場內示威。

陳官並舉例指出，若某人在今年出生，然後20年後在機場內示威並令機場運作受阻，惟該人並非2019年時的示威者，不應被視為禁制令針對的對象。陳官認為，如果往後有示威者再於機場示威，機管局最好的處理方法應是就該些事件重新入稟申請禁制令。

另外，陳官表示，禁制令的涉及地點範圍需要清楚界定及縮窄，例如訂明受禁制範圍為離境大堂、入境大堂及暢航路等，而非只在地圖內框出大概禁制範圍。

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