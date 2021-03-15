修改選舉制度｜湯家驊稱資格審查委員會應公開透明　冀不摒除司法覆核 (13:35)

湯家驊透露，在會上提出3項建議，包括保留選委會中部分區議會席位、立法會組成採用「333」方案等。他認為，區議會是民意機構，取消選委會中117個區議會議席不太公平，建議保留36席，於18區中各選出2名選委。至於立法會組成，他建議地區直選、功能組別、選委會界別各佔30席，避免予人某個界別特別重要的觀感。

《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》中提及，選委會選舉產生「較大比例」的議員。新民黨主席葉劉淑儀認為，立法會組成不會採用「333」方案，重要的是當選者質素。她指出，與會者關注資格審查委員會的組成，多數人建議選中立、具專業資格的人。

工聯會會長吳秋北則建議，立法會的選委會界別應佔50席，直選與功能組別各佔20席，認為組成方法應照顧香港整體利益，而非偏向某種主張。吳秋北稱，選委會增加人數時，各界應有更均衡的參與，亦稱勞工界別一直較弱勢，應擴大比例。

修改選舉制度 相關報道：

北京官員來港出席60場座談會 張曉明：主要聽意見非解說

譚耀宗：資格審查應不容覆核 「免審訊耗時令問題複雜」 法律界選委指致選舉不公