消委會．超市格價｜鷹嘜煉奶大包裝單價較小包裝貴42.2%　原箱貨品單價比單件購買更昂貴 (12:36)

大包裝單價較小包裝 差價最多達42.2%

消委會調查涵蓋12類預先包裝食品：穀類早餐、淡奶/煉奶、鮮奶/牛奶飲品、食米、食油、汽水、罐頭食品、意粉醬/茄汁、糖、果醬/花生醬、豆腐及鮮貨食品，調查發現20組貨品的大包裝單價較細包裝貴1.3%至42.2%，當中以雀巢鷹嘜煉奶於惠康的單價差幅最高，達到42.2%；而子母天然純牧原味牛奶飲品原箱12包的單價，比3包裝的單價高10.5%。

此外，同一品牌、不同味道的貨品即使售價相同，會因貨品淨重量或容量不同，單價可相差近八成；而同一貨品即使淨重量相同，可因包裝方式不同，單價差異可超過四成至六成。

例子一：雀巢鷹嘜煉奶

450克直立支裝／185克支裝（單價按每100克計）

百佳單價：$7.31／$5.35至$6.76（差幅最高36.6%）

惠康單價：$7.31／$5.14至$6.76（差幅最高42.2%）

AEON單價：$6.87／$6.76

U購單價：$7.31／$6.76

例子二：子母天然純牧原味牛奶飲品（差幅約10.5%）

惠康原箱12包（每包946毫升）單價：$1.79

惠康3包裝（每包946毫升）單價：$1.62

例子三：桂格有機即食燕麥片

同品牌同類貨品，百佳及AEON的售價均為$33.9，但貨品淨重不同，單價相差46.3%

原味（224克）單價：$15.13

楓糖味（328克）單價：$10.34

貨品計量單位不一 難直接格價

消委會指出，由於超市貨架標示貨品時採用的淨重量或容量單位並無統一標準，同類貨品或以不同重量、容量或尺寸包裝，因此貨架上售價最便宜的貨品不一定最划算，消費者難以直接比較，增加格價難度。消委會建議大型超市可參考海外國家或地區的相關政策及經驗，例如澳洲、加拿大及美國，以統一計量單位（例如每100克或每100毫升）標示貨品的單價，以助消費者比較不同包裝及品牌的貨品價格。

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