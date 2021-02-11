消委會．婚宴酒席｜免費延期不代表保留原有優惠　消委會提醒疫下預訂酒席四注意事項 (11:39)

另外，不同婚宴場地容許的婚宴可延期次數、可要求改期的最早日期，以至最長可延後多久的差異頗大，消委會提醒市民，預訂酒席前須詳細了解及要求商戶在合約上詳列服務內容，免失預算。

消委會調查的婚宴場地的服務合約均註明，若顧客要求終止合約，最終可被沒收訂金，甚或有可能被追討賠償。消委會提醒籌辦婚宴服務時，應留意四個事項。

1. 預訂前應清楚及仔細了解有關服務的條款內容，並妥善保存有關重要資料如宣傳單張、報價單、合約或收據等，為日後可能出現的爭拗提供佐證及作出跟進。

2. 要求商戶把口頭承諾詳細列載於合約，及後與職員的電話及通訊軟件上的通話內容亦應再次以商戶的公司電郵作實。

3. 若婚宴場地及顧客雙方同意為婚宴延期，較佳做法是訂立全新合約，訂明延期後的婚宴付款日期，以及婚宴再受疫情影響時的安排。

4. 若顧客未能就婚宴安排與商戶達成共識，透過法律程序向商戶追討損失時，若追討金額超過7.5萬元，須在區域法院展開訴訟，相關訴訟費及律師費會較高。若情況許可，建議嘗試避免繳付超過7.5萬元訂金，亦可減少因婚宴場地倒閉而無法取回任何款項的損失。

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