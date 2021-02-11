修改選舉制度｜北京官員來港出席60場座談會　張曉明：主要聽意見非解說 (10:51)

座談會於灣仔會展舉行，分開3間會議室，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊，以及多個建制派政黨亦有派員出席，包括民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、新民黨主席葉劉淑儀等。

張曉明發言時稱，今次來港主要聽取意見，重點不是解說。他又引述國家主席習近平等領導人強調「愛國者治港」，稱這些重要論述是須遵循的原則，亦是港人理性討論的指引。張曉明強調，人大會議的《決定》是必須堅持的基礎，所有討論須在這基礎上，而非在基礎外天馬行空地討論。

張曉明形容修改選舉制度是「大事」，隨時間推移其歷史意義會更加深刻，他稱早前為研究人大的《決定》，港澳辦與中央有關部門成立一個工作小組，進行大量研究，其間邀請內地與香港的法律、政治等專家參與，亦有聽取特首林鄭月娥等港府官員的意見。張曉明完成開場發言後，張建宗隨即以普通話發言。

全國人大會議3月11日通過修改香港選舉制度的《決定》，包括立法會由70席增至90席；設候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會候選人、特首候選人及立法會候選人資格；選委會由1200人增至1500人，分5個界別，除了原本選特首的功能，亦可選出部分立法會議員，以及提名立法會候選人等。

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