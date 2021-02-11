消委會．染髮劑｜六成天然染髮劑含致敏物質或重金屬　6款草本海娜染髮粉檢出重金屬　TS天然萃取染髮霜含禁用物質【短片】 (11:13)

消委會測試26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」的染髮劑，發現六成樣本含致敏物質或重金屬，皆為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，使用風險較大。其中1款永久性染髮劑「TS天然萃取染髮霜」含本港《藥劑業及毒藥規例》禁用物質，可導致基因發生永久突變，另6款草本海娜染髮粉樣本檢出重金屬鉛，1款「寧勵（無添加）海靈草染髮粉」同時檢出水銀。
16款天然染髮劑檢出有害致敏物質（產品名稱／大約零售價／聲稱來源地／總評）
含氧化染料的永久性染髮劑
TS天然萃取染髮霜／$139／韓國／1.5分
Cosline天宮寶鑑三合一（5分鐘）快速染髮精華／$79／韓國／1.5分
LUCIDO-L天然滋養植物染髮劑／$68／日本／3分
Richenna維生素E滋養染髮／$69 ／韓國／4分
Naturigin天然修護精華染髮-黑色 2.0／$160 ／丹麥／4分
Khloris 7分鐘墨魚染髮精華／$69 ／韓國／4分
Hairwonder麗盈天然修護染髮霜／$135／荷蘭／4分
Tints of Nature Simply Healthier Hair Colour Permanent Hair Colour／$129／英國／4.5分
利康維達草本持久染髮霜／$106／西班牙／4.5分
PHYTO高效天然植物染髮霜／$177／法國／4.5分
Bellezza Bio Montalto Linea Color Soft Crema Colorante Per Capelli Con Estratti Vegetali Bio／$230／意大利／4.5分
Naturtint Permanent Hair Color／$105／西班牙／5分
Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)／$124／意大利／5分
草本海娜染髮粉
Herbul海靈草染髮純黑色／$18／印度／2分
寧勵（無添加）海靈草染髮粉／$110／無標明／2分
Melva Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs／$90／印度／2分
6款草本海娜染髮粉樣本檢出重金屬
寧勵（無添加）海靈草染髮粉／$110／無標明／2分
Melva Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs／$90／印度／2分
Herbul海靈草染髮純黑色／$18／印度／2分
YOTA優田100%天然草本染髮王／$128／印度／4分
BeNature有機草本染髮粉／$99／印度／4分
Radico純天然有機染髮劑-自然黑／$178／印度／4.5分
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