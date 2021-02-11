民主派初選47人案｜最後4人高院完成覆核　李予信施德來何啟明獲批保釋　張可森還押【短片】 (19:50)

【19:50】施德來由親友陪同離開高等法院，他未有發言，與妻子擁抱並向在場者鞠躬後登上私家車離開。數分鐘後李予信亦由親友陪同離開高等法院，同樣未有發言即登上私家車離去。

【17:44】獲准保釋的何啟明從高院囚車出入口步出，其間未有發言，只向傳媒揮手示意，隨即與親友上車離開。

【15:42】杜官駁回律政司的覆核，李予信獲准保釋，保釋按總裁判官蘇惠德批出的原有條件批出。

李予信保釋條件如下：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另要交出10萬元保釋金、10萬元人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【14:54】法庭正處理最後一名被告李予信的保釋覆核，他由資深大律師蔡維邦代表。

【14:41】杜官駁回律政司的覆核，施德來獲准保釋，保釋按總裁判官蘇惠德批准的原有條件批出。施德來得悉裁決時神情平靜，至法庭休庭時，他才取出紙巾抹眼。他亦隔着犯人欄的玻璃與律師擊掌，其後向公眾席雙手合十，以及鞠躬道謝。

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施德來保釋條件：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另外，交出10萬元保釋金、10萬元人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【12:48】法庭正處理施德來的保釋覆核，他由大律師梁漢祺代表。施德來步出犯人欄後向律師團隊點頭，並雙手合十致謝。

【12:26】法官杜麗冰駁回律政司的覆核，何啟明獲准保釋，保釋按總裁判官蘇惠德批出的原有條件批出。何啟明得悉裁決後神情平靜，向代表大律師查錫我舉手致謝，離開犯人欄時向親友揮手。何啟明一名男親友在庭外向記者表示「多謝關心」，多次與旁聽者互拍膊頭，其後與兩名同行親友離開。

何啟明保釋條件如下：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另要交出3萬元保釋金、兩名各5萬元的人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【11:44】張可森太太步出法庭時表現平靜，雙手放在肚子上，未有受訪。她及後於羈押室會見丈夫約20分鐘，後有人開傘護送她離開。張太又透過短訊向傳媒表示，謝謝大家關心。

而在庭外，有旁聽者到法院囚車位等候，其間至少3人被在場警員截查。

【10:54】法庭正處理何啟明的保釋覆核，何由大律師查錫我代表。

【10:38】法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，批准律政司覆核保釋，張可森須繼續還押。張可森得悉裁決時神情平靜，離開犯人欄時一度拉下口罩，面露微笑向太太說「我愛你」，張太報以微笑回應。

【09:42】法庭先處理張可森的保釋覆核，他由資深大律師駱應淦代表。張可森步出犯人欄後，先向公眾席點頭，並一度舉起拇指，到庭旁聽的市民則向他揮手。除了張可森的妻子，著名填詞人周耀輝亦有到庭旁聽，張可森看到二人到場後展現微笑，並雙手合十致謝。

早上8時前，高等法院已有數十名市民排隊取籌。港鐵金鐘站多處有警員戒備，多名軍裝警員分佈在前往高院的路上，高院低層4樓出入口外多處亦拉起橙帶封鎖線。

另外，法院囚車出入口對出的金鐘道停泊了多輛警車，警方在外架設記者區，有市民一度高叫「釋放政治犯」，約50名警員在場戒備。

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