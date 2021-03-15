新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:05)

本港昨日（14日）新增24宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月8日至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月14日報道：URSUS Fitness群組增10病例累計109人染疫 本港增24確診10源頭不明
○油尖旺區
海運大廈 うまい鮨勘芽
海港城海運大廈 芽莊越式料理
圓方 Shake Shack、千兩
香港藝術館
東麗中心 本家韓國料理
香港瑰麗酒店 DarkSide
高鐵西九龍出入境管制站
堪富利士道5A號 釜山亞之媽
○深水埗區
億京廣場
北河街市政大廈
長沙灣廣場2期
美孚政府綜合大樓
澤安道1號 鑽石冰室
榮吉工業大廈 開花結果
美孚新邨蘭秀道 香港地
青山道314號地下 金園茶餐廳
美孚新邨吉利徑5-7號 小越南
○中西區
嘉咸街23號 無肉食
列聖宮
信誠廣場
中央廣場
高等法院大樓
大會堂 美心皇宮
Hotel Jen Hong Kong
世紀廣場 星巴克咖啡
置地文華東方酒店 SOMM
堅道111號 Filters Lane
堅道51-53號 星巴克咖啡
置地廣場 Fuel Espresso
利源西街27-29號 R&R Bagels
威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen
第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge
薄扶林道64-68號 URSUS Fitness
○九龍城區
又一城 穴蔵
○黃大仙區
香港房屋委員會客務中心
○觀塘區
樂華商場 榮基打冷小菜
○荃灣區
荃錦中心 意樂餐廳
○灣仔區
利園2期 竹
養和醫院
渣甸中心 肉料理 廣x伊呂波燒肉
○南區
海怡西廣場
香港海洋公園萬豪酒店
港怡醫院南座
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○元朗區
形點 II Oliver's Super Sandwiches
正大街44號 海灣海鮮酒家
○九龍城區
天富大廈地下 港口冰室
○西貢區
將軍澳中心
港鐵將軍澳站
彩明商場 百樂門囍宴
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
○離島區
愉景廣場
資料來源：衛生防護中心（截至3月14日）
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