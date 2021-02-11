新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單　增30地點包括3學校（3月15日更新版） (08:40)

任何在2021年3月1日至3月14日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月17日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

．大埔安埔里2號新興花園康仁閣

．紅磡德豐街8號黃埔花園第9期百合苑第1座

．香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣

．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第2座

．中西區羅便臣道10號嘉兆臺第1座

．將軍澳寶琳北路1號康盛花園第2座

．元朗錦田高埔村22及22A號

．屯門屯門鄉事會路83號瓏門2期7座

．跑馬地雲地利道25-27號雲臺別墅C及D座

．中西區般咸道65A及65B號濂溪別業

．何文田何文田山道17號金百利大廈

．上環普慶坊2-8號寶慶大廈

．中西區西摩道8號香港花園C及D座

．西營盤干諾道西180號維港峰

．將軍澳嶺光街7號健明邨健華樓

．將軍澳嶺光街9號健明邨健暉樓

．大埔安埔路12號富善邨善翠樓

．上環水坑口街24-26號

．銅鑼灣禮頓道42-56號禮智大廈

污水樣本檢測呈陽性

．西營盤朝光街21-24號/荔安里3-5號時利樓

．西營盤荔安里7-13號利安大廈

．西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．大嶼山赤鱲角駿運路2號機場空運中心商務大樓8樓億群集團有限公司

．油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場32樓摩根士丹利亞洲有限公司

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside香港瑰麗酒店

．啟德沐泰街地段第6565號的地盤

．油尖旺廣東道28號力寶太陽廣場14樓1401及1414室美商新生命香港分公司

其他

．九龍塘添福道6號九龍塘官立小學

．元朗朗日路8號形點II3樓L3號舖太陽島英文幼稚園（元朗分校）

．九龍塘沙福道真光里1號九龍真光中學

任何在2021年2月28日至3月13日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月16日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

． 新蒲崗彩虹道242號采頤花園第3座

． 油尖旺彌敦道81號喜利大廈

． 南區海怡路10號海怡半島第2期怡麗閣

． 彩虹牛池灣街2號彩輝邨彩華樓

． 筲箕灣筲箕灣道209號嘉兆大廈

． 南丫島北角新村47A號

． 跑馬地肇輝臺8號

． 堅尼地城域多利道64號廣基工廠大廈

． 南區大潭道18號映月閣第1座

．大嶼山愉景灣道1號愉景灣3期康慧台康頤閣

． 中西區加冕臺1號

．堅尼地城堅彌地城新海旁28號/吉席街71-91號高逸華軒

． 西營盤水街45及47號

．堅尼地城堅彌地城海旁22及23號/卑路乍街5、5A及5H號南雄 大廈A座及B座

． 屯門海珠路7號豐景園第1座

． 西營盤德輔道西201及203號

． 中西區列堤頓道36-42號嘉華大廈

． 天后銀幕街15-17號輝漢洋樓

． 銅鑼灣施弼街18-20號金安閣

． 中西區舊山頂道23號帝景園第4座

． 中西區摩羅廟街22號Orchid

． 薄扶林薄扶林道96號裕仁大廈A座

．將軍澳康城路1號日出康城首都5座（包括左翼及右翼）

． 北角丹拿道18號丹拿花園第4座

． 油尖旺友翔道1號御金．國峯第1及5座

． 灣仔柯布連道2號修頓花園

． 中西區巴丙頓道1號興華大廈Ａ座

．中西區薄扶林道64-68號/般咸道73-83號景輝大廈B座

．屯門青山公路青山灣段1號香港黃金海岸二期第11座

． 西營盤薄扶林道63號第1座

． 西營盤德輔道西88號普頓臺

污水樣本檢測呈陽性的大廈

． 西營盤薄扶林道35-37號豐林大廈

． 西營盤薄扶林道39號東銘閣

． 西營盤薄扶林道41-43號利威樓

． 西營盤薄扶林道63號第2座

． 西營盤第三街133號豐盛大廈

． 西營盤第三街135-139號新寶大廈

． 西營盤第三街145號

． 西營盤第三街147-149號

． 西營盤第三街151-153號

． 西營盤第三街155號/水街8-10號

． 西營盤第二街120-126號仁福大廈

．西營盤三多里2及12號/第二街141及143號海昇大廈第1期

． 西營盤第二街128號海昇大廈第2座

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．金鐘金鐘道89號力寶中心第2座10樓1001室 Calastone Hong Kong Limited

．中環金融街8號國際金融中心二期49樓瑞銀集團有限公司

．中環干諾道中48號南源大廈23樓E室 Sia Partners Hong Kong Limited

．鰂魚涌華蘭路18號港島東中心61樓 Chanel Hong Kong Limited

．愉景灣廣場徑10號愉景廣場B座3樓311室 Integration Movement Association Asia Ltd.

．灣仔港灣道26號華潤大廈21樓 Walgreens Boots Alliance Asia Sourcing Limited

． 赤鱲角觀景路8號國泰城4樓國泰航空

．中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈31樓渣打銀行(香港)有限公 司

．中環康樂廣場1號怡和大廈38樓Norton Rose Fulbright (Services) Limited

．灣仔堅尼地道17號/皇后大道東183號合和中心36樓富衛香港

．中西區堅道111號地下 Filters Lane

．中環雲咸街60號中央廣場25樓2501-02室 Control Risks Pacific Limited

出現一宗或以上確診個案的健身中心

．中環砵典乍街45號 The Steps-H Code 5樓One Personal Training

其他

． 薄扶林域多利道250號西島中學

．薄扶林般咸道90號香港大學嘉道理生物科學大樓6樓

．薄扶林般咸道90號香港大學許愛周樓3樓地球科學系

． 南區鴨脷洲橋道332號港灣學校

． 九龍灣臨興街7號啟歷學校

． 中西區堅尼地道7號聖若瑟書院

．西環卑路乍街16-18號再輝大廈地下高層盈思國際幼兒樂園/幼稚園

任何在2021年2月27日至3月12日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月15日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．深水埗南昌街195-199號/元州街2A-2B號/大埔道47-49號鑽石樓

．葵涌華景山路9號華景山莊第11座

．將軍澳唐賢街29號藍塘傲第5座

．將軍澳唐明街2號尚德邨尚明樓

．將軍澳康城路1號日出康城MALIBU第1A及1B座

．中西區般咸道64號嘉麗苑

．西營盤高街99號蔚峰

．薄扶林域多利道555號碧瑤灣第27座

．中環士丹頓街32A,32B及32C號

．西營盤英華臺1-6號華輝閣

．西環山道20-24號高雅大廈

．西營盤東邊街36號

．中西區興漢道23號高士台第1座

．西環日富里10號活託邦·西環

．堅尼地城堅彌地城新海旁1-1A號華寶大廈

．中西區舊山頂道3號錦園大廈B及C座

．中西區干德道56A號蔚華閣

．中西區羅便臣道1A號

．中西區羅便臣道44號

．灣仔港灣道1號香港君悅酒店

．中西區羅便臣道70號雍景臺第2座

．西營盤德輔道西93-97號聯威商業大廈

．西營盤英華臺12號英華閣

．跑馬地雲地利道58-60號/藍塘道1-3號藍塘大廈

．西灣河太康街38號嘉亨灣第5座

．跑馬地山村臺19-21號山村閣

．堅尼地城卑路乍街177-185號/加多近街37號西環新樓

．中西區巴丙頓道1號興華大廈M座

．西營盤薄扶林道36-46號萬林閣

．中環擺花街9號

．大埔樟樹灘147號

．赤柱赤柱村道49號翠屋D座

．中西區旭龢道8號秀麗閣

．中西區醫院道14及16號暢園

．中西區羅便臣道31號

．中西區舊山頂道23號帝景園第2座

．天后歌頓道2-4號迦南樓

．中西區羅便臣道95號殷樺花園第1期

．中西區列堤頓道52號嘉和苑

．西營盤高街21號

．北角渣華道133號海璇第6座

．中環歌賦街41及43號

．柴灣泰民街2號康翠臺第1座

．九龍何文田京士柏道1號帝庭園第5座

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第20座

．北角雲景道77號/天后廟道144-158號雲峰大廈D座

．牛池灣豐盛街55號豐盛街紀律部隊宿舍第3座

．長沙灣發祥街10號李鄭屋邨和睦樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈21樓Shearman & Sterling

．中環荷李活道49-51號鴻豐商業中心4樓BGL HK Limited

．中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心9樓April Hong Kong Limited

．中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座15樓1501室Eaton Partners

．上環禧利街27號富輝商業中心3樓303室Vivin HK Ltd

．中環皇后大道中1號匯豐總行大廈17及22樓香港上海匯豐銀行有限公司

．中環干諾道中8號遮打大廈8樓809-910室York Capital Management Asia (HK) Advisors Limited

．灣仔告士打道39號夏慤大廈3樓Tapfin: Manpower Solutions Company

．油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓Credit Suisse AG

．上環荷李活道210號地舖Date by Tate

．上環荷李活道210號1樓Tate Dining Room

．油尖旺廣東道33號中港城6座21-22樓H&M Hennes & Mauritz Ltd.

．中環康樂廣場8號交易廣場第3座9樓安理國際律師事務所

．中環皇后大道中15號告羅士打大廈23樓Herbert Smith Freehills

．中環皇后大道中2號長江集團中心25樓彭博有限合夥企業

．中環金融街8號國際金融中心二期63樓法國巴黎銀行

．中環康樂廣場1號怡和大廈32樓Asia Pacific Loan Market Association

．鰂魚涌英皇道979號太古坊1座32樓Ernst & Young HK OTP Financial Service

．中環雪廠街2號聖佐治大廈4/F雲月投資管理有限公司

．鰂魚涌華蘭路18號港島東中心25-26樓蘇黎世保險有限公司

．觀塘鴻圖道17號發利工業大廈13樓1309室高保國際集團有限公司

．牛頭角觀塘道348號國際貿易中心19樓1903室世邦魏理仕

．九龍灣宏照道38號企業廣場5期第2座20樓2001室拓科達電腦服務（香港）有限公司

．將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G35 Frozen夢幻特展

．灣仔皇后大道東1號太古廣場三座26樓BNY Mellon

．油尖旺柯士甸道西3號香港西九龍站高鐵西九龍出入境管制站

．鰂魚涌英皇道728號K11 Atelier 15樓Ogilvy

．油尖旺廣東道5號海港城海洋中心8樓826室在岸港

．中環康樂廣場1號怡和大廈11樓Ashurst (Hong Kong) Services Limited

出現一宗或以上確診個案的健身中心

．上環水坑口街18號House of Fitness

．中環威靈頓街99號威基商業中心3樓Athletic Club

．鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈12樓1201室H-Kore

其他

．深水埗白田邨白田天主教小學

．薄扶林華樂徑2號啟歷學校

．中環砵典乍街6-8號立輝大廈3樓 304室HK Education Tutoring Services

．炮台山屈臣道4-6號海景大廈B座9樓17A室Education Concept Limited

資料來源：政府新聞公報

新冠肺炎 相關報道：

薄扶林道多處、舊山頂道帝景園檢測完成

累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發