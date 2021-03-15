薄扶林道多處、舊山頂道帝景園檢測完成　1640人受檢發現兩確診 (09:48)

今早（15日）約7時，政府完成薄扶林道的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。截至今日凌晨2時，該受限區域內約680名居民接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在受限區域內派員到訪約600戶，當中約170戶沒人應門。

今早8時40分，政府亦完成舊山頂道帝景園的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。截至今日凌晨零時，該受限區域內有約960名居民接受檢測，其中發現兩宗確診個案，衛生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在派員到訪約410戶，當中約80戶沒人應門。