薄扶林道多處、舊山頂道帝景園檢測完成　1640人受檢發現兩初步確診 (13:20)

今早（15日）約7時，政府完成薄扶林道的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。相關執法行動於上午約9時完成，未發現有人未進行強制檢測。截至今日凌晨2時，該受限區域內約680名居民接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在受限區域內派員到訪約600戶，當中約170戶沒人應門。

今早8時40分，政府亦完成舊山頂道帝景園的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。截至今日凌晨零時，該受限區域內有約960名居民接受檢測，其中發現兩宗初步確診個案，衛生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在派員到訪約410戶，當中約80戶沒人應門。

帝景園的相關執法行動於上午約11時半完成，發現有23人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及/或處定額罰款5000元。

新冠肺炎 相關報道：

薄扶林道多處、舊山頂道帝景園檢測完成

強制檢測大廈、工作場所名單 增30地點包括3學校（3月15日更新版）

累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發