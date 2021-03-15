薄扶林道多處、舊山頂道帝景園檢測完成　1640人受檢發現兩初步確診 (13:20)

【13:20】政府昨晚（14日）於中西區封區檢測，「受限區域」包括中西區薄扶林道64-68號/般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號，以及舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。上述受限區域內共有1640名居民接受檢測，至今發現兩宗初步確診個案，另有兩個樣本檢測結果仍在核實。
今早（15日）約7時，政府完成薄扶林道的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。相關執法行動於上午約9時完成，未發現有人未進行強制檢測。截至今日凌晨2時，該受限區域內約680名居民接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在受限區域內派員到訪約600戶，當中約170戶沒人應門。
今早8時40分，政府亦完成舊山頂道帝景園的強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認受限區域內所有人已接受強制檢測。截至今日凌晨零時，該受限區域內有約960名居民接受檢測，其中發現兩宗初步確診個案，衛生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。政府亦在派員到訪約410戶，當中約80戶沒人應門。
帝景園的相關執法行動於上午約11時半完成，發現有23人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及/或處定額罰款5000元。
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