聖德肋撒幼稚園3教師投訴被「命令」校長寓所畫壁畫　校長否認威迫：練畫畫 (21:49)

B教師（化名）稱，今年1月12日該校校長胡肖霞以「命令」形式，要求3名教師到其上水金錢村的寓所畫壁畫，3人在1月底到胡肖霞的住所工作，每周畫5日，朝九晚五，為期3周，其間3人的教務由學校其他教師分擔，3人在晚上亦要以私人時間備課。

李傲然事後向教育局投訴，胡肖霞在2月下旬與學校教員開會，稱到其寓所畫壁畫屬「美化校園培訓計劃」，不過負責畫壁畫的教員稱過程中不涉任何培訓內容。A教師（化名）稱，本月初向校方索取學校會議紀錄，發現校方更改紀錄，聲稱在去年11月已向教員表明有「美化校園計劃」，惟相關改動無諮詢過教員。

胡肖霞回覆本報稱，由於校內教員畫畫較弱，故提出可利用其家中牆壁練畫畫，強調參與的教員是自願，沒有以解僱威迫她們。至於此舉有否公器私用之嫌，她說「見仁見智」。

胡肖霞又說，倘學校會議討論項目不多，會由教員輪流筆錄會議內容，惟部分教員筆錄較粗疏，「過往時時都會補回（會議紀錄）」。她沒直接回應在會議紀錄加入畫壁畫項目有否得到教員同意，但稱「樣樣開會然後（決）定，學校就不用教書」。

教育局：按機制跟進

教育局回應表示，早前曾接獲相關投訴，已即時按既定機制及公平公正原則跟進，包括要求學校校監調查及提交報告。翻查資料，該校校監雷庭蓀為校長胡肖霞丈夫。

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