新冠肺炎｜鴨脷洲The Harbour School 3教師染疫　一人與URSUS Fitness有關 (18:03)

鴨脷洲The Harbour School（The Grove）出現小型爆發。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午（14日）在疫情記者會表示，該校此前有兩宗確診個案，今日錄得一宗初步確診個案，兩人是資訊科技教師，一人是美術教師。
歐家榮稱，個案11227是35歲資訊科技男教師，是URSUS Fitness的顧客，3月10日出現病徵、3月8日最後一天上班；個案11254是38歲資訊科技男教師，3月11日出現病徵、同日最後一天上班；兩人同於資訊科技科課室工作。至於初步確診個案是一名美術教師，曾於資訊科技科課室與個案11254聊天，其間有戴口罩。
歐家榮稱，相信出現人傳人傳播，該校有35名學生及約6名助教被列為緊密接觸者須檢疫；該校已納入強制檢測。
新冠肺炎 相關報道：
新冠肺炎｜增24確診10源頭不明 URSUS Fitness群組增10病例累計109人染疫
政府增10流動採樣站包括灣仔修頓遊樂場【附各區流動採樣站名單連結】
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介