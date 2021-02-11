新冠肺炎｜鴨脷洲The Harbour School 3教師染疫　一人與URSUS Fitness有關 (18:03)

歐家榮稱，個案11227是35歲資訊科技男教師，是URSUS Fitness的顧客，3月10日出現病徵、3月8日最後一天上班；個案11254是38歲資訊科技男教師，3月11日出現病徵、同日最後一天上班；兩人同於資訊科技科課室工作。至於初步確診個案是一名美術教師，曾於資訊科技科課室與個案11254聊天，其間有戴口罩。

歐家榮稱，相信出現人傳人傳播，該校有35名學生及約6名助教被列為緊密接觸者須檢疫；該校已納入強制檢測。

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