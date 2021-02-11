新冠肺炎｜增24確診10源頭不明　URSUS Fitness群組增10病例累計109人染疫 (16:44)

URSUS Fitness群組約750密切接觸者檢疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，URSUS Fitness群組是否受控仍要觀察多一周才能判斷，現時觀察到群組患者的工作場所或學校出現第二代傳播，而源頭患者尚未找到；目前有約750名密切接觸者送入檢疫中心，約1900人須強制檢測。

部分源頭不明個案：

．個案11265：55歲家庭主婦，居於香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣，該廈須強制檢測，平日到香港仔街市買餸，3月9日現病徵，3月10日到私家醫生求醫

．個案11281：44歲男子，居於錦田高埔村，在地盤負責搭棚工作，在啟德承啟道沐泰街6565地段私人項目地盤工作，最後上班日為3月12日，同日發病，有5名同事一同更換制服被列密切接觸者須檢疫，該地盤亦須強制檢測

．個案11282：39歲男子，居於屯門瓏門7座，於尖沙嘴新太陽廣場14樓New U Life Hong Kong Limited任物流、財務及人事管理工作，最後上班日為3月9日，同日發病，其工作沒有接觸客人，公司近日亦沒舉辦講座或活動

．個案11259：38歲男子，於機場一號客運大樓6樓的環亞機場貴賓室任工程管理，主要在寫字樓工作，最後上班日為3月10日；居於大埔新興花園康仁閣，3月10日現病徵，3月12日檢測呈陽性，有7名同事列密切接觸者須檢疫

．個案11261：65歲女子，居於黃埔花園，任室內設計工作，在漆咸道北東貿商業大廈工作，最後上班日為3月12日、同日發病；在同一公司工作的丈夫亦初步確診，無病徵

．個案11267：48歲家庭主婦，居於荃灣愉景新城2座，3月11日發病，3月10日到佐敦同昌商業大廈My Fitness上瑜伽班，同班8名同學列密切接觸者須檢疫

．個案11272：64歲男子，居於西半山羅便臣道嘉兆臺第一座，在元朗雞地的豐利建築工程有限公司工作，最後上班日為3月13日，3月9日現病徵，3月10日檢測呈陽性

．個案11273：12歲學生，居於將軍澳康盛花園2座，為九龍塘官立小學6年級學生，最後上學日為3月5日，3月11日現病徵，3月12日檢測呈陽性；其父初步確診，於3月13日發病

．個案11278：5歲女童，居於元朗石湖圍，3月6日現病徵，3月12日檢測呈陽性，在元朗太陽島英文幼稚園就讀K2，最後上學日3月5日，每周一及五有面授課堂，有3名教師和員工，以及14名學生列密切接觸者須檢疫；其49歲父親確診，沒病徵

．個案11280：67歲家庭主婦，居於南昌街鑽石樓，在3月9日發病，3月12日檢測呈陽性，她與早前確診個案居於同層但不同單位，平常會到北河街街市；其67歲丈夫亦確診，於九龍真光中學任校工

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