警破爆竊集團　4男女被捕 (16:15)

被捕3男1女年齡介乎20至27歲，當中包括集團主腦，其中一對男女為情侶關係，分別報稱無業及物流公司員工。警方表示，有人被捕後承認與案有關，部分人將被落案檢控。

警方今年2月至3月期間接獲9宗報案，指港島區內多間地舖包括遊戲機中心、食肆及髮型屋等遭爆竊，合共損失約10萬元現金及個人財物。警方經調查發現9宗案件涉及同一爆竊集團，該集團分工精細，成員分別擔任探路、睇水、爆破及搜掠角色，先一人扮作客人進入店舖「踩線」，再由另一人以鐵筆、剪鉗等工具爆破入內，餘下一人進行搜掠，完成搜掠後會乘搭的士離開。

警方成立專案小組調查案件，經分析後鎖定集團骨幹成員身分，昨日展開拘捕行動，於被捕人家中檢獲一批證物，包括手提電話及被捕人案發時身穿的衣物。所有被捕男女現正被扣留調查。案件現由西區警區重案組跟進。

警方呼籲商戶勿將大量貴重財物存放於店舖內，同時應加強門閘的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。